Два матча «Салавата Юлаева» отменены из-за девяти положительных тестов на COVID-19

фото: ХК "Салават Юлаев"

Два ближайших выездных матча хоккейного клуба «Салават Юлаев» в Хельсинки и Риге отменены из-за того, что «девять представителей» команды сдали положительные тесты на коронавирус. Соответствующее сообщение сегодня вечером, 6 января, появилось на сайте Континентальной хоккейной лиги.

– Лига приняла решение не проводить матчи №561 «Йокерит» [Хельсинки] — «Салават Юлаев» и №572 «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев», запланированные на 8 и 10 января соответственно, – передала КХЛ. Такая же информация была опубликована и на сайте башкирского клуба.

Решение о переносе встреч на более поздний срок будет принято дополнительно.

Напомним, 4 января в СМИ прошла информация о том, что трое игроков «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на COVID-19.