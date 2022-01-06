В Уфе ребенок получил травму на несанкционированной горке и попал в больницу

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе сегодня, 6 января, при скатывании с несанкционированной горки травму получил 7-летний мальчик. Инцидент произошел около 16:00 рядом с республиканским клиническим перинатальным центром по улице Авроры, 16.

По предварительной информации, ребенок не справился с управлением тюбингом и врезался в дерево. Скорая помощь отвезла маленького уфимца на обследование в ближайшее учреждение.

Ранее «КП-Уфа» писала о 29-летнем гражданине Молдавии, который сломал четыре позвонка, катаясь на тюбинге в Белорецком районе. Сейчас мужчина находится на госпитализации в медикаментозной коме.