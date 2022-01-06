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Происшествия6 января 2022 16:36

Пострадавшими детьми в смертельном ДТП под Уфой оказались 3-летняя девочка и 7-летний мальчик

Их и еще трех травмированных человек доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Детьми, пострадавшими при встречном ДТП под Уфой, оказались 3-летняя девочка и 7-летний мальчик. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Напомним, сегодня вечером, 6 января, на пятом километре трассы Уфа-Чишмы-Осоргино столкнулись две легковушки – Daewoo Nexia и Hyundai Veloster. Водители обоих автомобилей и трое пассажиров из второй машины (в их числе дети) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. От полученных повреждений до приезда медиков скончались два человека, находившихся в Daewoo.

На месте аварии сейчас работает зампрокурора Уфимского района Руслан Абузаров. Он координирует деятельность правоохранительных органов. По факту ДТП полиция проводит доследственную проверку.