Пострадавшими детьми в смертельном ДТП под Уфой оказались 3-летняя девочка и 7-летний мальчик

фото: ГИБДД РБ

Детьми, пострадавшими при встречном ДТП под Уфой, оказались 3-летняя девочка и 7-летний мальчик. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Напомним, сегодня вечером, 6 января, на пятом километре трассы Уфа-Чишмы-Осоргино столкнулись две легковушки – Daewoo Nexia и Hyundai Veloster. Водители обоих автомобилей и трое пассажиров из второй машины (в их числе дети) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. От полученных повреждений до приезда медиков скончались два человека, находившихся в Daewoo.

На месте аварии сейчас работает зампрокурора Уфимского района Руслан Абузаров. Он координирует деятельность правоохранительных органов. По факту ДТП полиция проводит доследственную проверку.