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Общество6 января 2022 12:06

Синоптики обещают ненастную погоду в Башкирии на Рождество

Аварийные службы рекомендуют отложить дальние поездки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Скорость ветра в Башкирии усилится до 22 метров в секунду

Скорость ветра в Башкирии усилится до 22 метров в секунду

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Рождество, 6-7 января, погода в Башкирии прогнозируется ненастной. В ближайшие сутки температура воздуха поднимется, и республику накроет снегом с метелью. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

– Снег, местами сильный, днем переходящий в снег с дождем. В отдельных районах метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного, – передали специалисты.

Температура воздуха ночью составит -7,-12° (-7, -9° в Уфе), днем потеплеет до +2,-3° (0, +2°).

Предупреждение об ухудшении погоды на 7 января сегодня публиковало и региональное МЧС. По данным спасателей, скорость ветра может достигнуть 22 метров в секунду, а видимость на дорогах в снеге сократится до 500 метров и менее. Управление гражданской защиты по Уфе тем временем разослало сообщения, в которых рекомендовало горожанам отложить дальние поездки на авто из-за высокого риска аварийных ситуаций.