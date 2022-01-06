Синоптики обещают ненастную погоду в Башкирии на Рождество

Скорость ветра в Башкирии усилится до 22 метров в секунду Фото: Олег УКЛАДОВ

На Рождество, 6-7 января, погода в Башкирии прогнозируется ненастной. В ближайшие сутки температура воздуха поднимется, и республику накроет снегом с метелью. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

– Снег, местами сильный, днем переходящий в снег с дождем. В отдельных районах метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного, – передали специалисты.

Температура воздуха ночью составит -7,-12° (-7, -9° в Уфе), днем потеплеет до +2,-3° (0, +2°).

Предупреждение об ухудшении погоды на 7 января сегодня публиковало и региональное МЧС. По данным спасателей, скорость ветра может достигнуть 22 метров в секунду, а видимость на дорогах в снеге сократится до 500 метров и менее. Управление гражданской защиты по Уфе тем временем разослало сообщения, в которых рекомендовало горожанам отложить дальние поездки на авто из-за высокого риска аварийных ситуаций.