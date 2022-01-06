Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 12:56

Мэр Уфы оценил работу горожан, которые убирали улицы от снега вместе с коммунальщиками

Жители вышли помогать жилищным организациям в рамках республиканской акции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: vk.com // Сергей Греков

фото: vk.com // Сергей Греков

Мэр Уфы Сергей Греков оценил работу горожан, которые в рамках «снежного субботника» помогали коммунальщикам убирать улицы от снега. Об акции сити-менеджер высказался сегодня, 6 января.

– Бок о бок с работниками жилищных организаций трудились и неравнодушные горожане. Эту республиканскую акцию мы поддержали, затронув все семь районов столицы. Были расчищены от снега и наледи пешеходные дорожки, тротуары, входные группы, детские площадки и межквартальные проезды, – написал Греков.

Он добавил, что совместными усилиями горожане и коммунальщики избавили от лишнего снега несколько десятков дворов. Все придомовые территории охватить не удалось, отмечает мэр, потому что «их в Уфе очень много».

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров поручил закупить Уфе новую коммунальную технику. Вопрос с зимней уборкой города в 2021-2022 годах стал настолько острым, что министру ЖКХ республики Алану Марзаеву пришлось материться перед чиновниками и объяснять СМИ, почему у башкирской столицы возникли такие проблемы со снегом.