Мэр Уфы оценил работу горожан, которые убирали улицы от снега вместе с коммунальщиками

фото: vk.com // Сергей Греков

Мэр Уфы Сергей Греков оценил работу горожан, которые в рамках «снежного субботника» помогали коммунальщикам убирать улицы от снега. Об акции сити-менеджер высказался сегодня, 6 января.

– Бок о бок с работниками жилищных организаций трудились и неравнодушные горожане. Эту республиканскую акцию мы поддержали, затронув все семь районов столицы. Были расчищены от снега и наледи пешеходные дорожки, тротуары, входные группы, детские площадки и межквартальные проезды, – написал Греков.

Он добавил, что совместными усилиями горожане и коммунальщики избавили от лишнего снега несколько десятков дворов. Все придомовые территории охватить не удалось, отмечает мэр, потому что «их в Уфе очень много».

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров поручил закупить Уфе новую коммунальную технику. Вопрос с зимней уборкой города в 2021-2022 годах стал настолько острым, что министру ЖКХ республики Алану Марзаеву пришлось материться перед чиновниками и объяснять СМИ, почему у башкирской столицы возникли такие проблемы со снегом.