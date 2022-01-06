МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погоды в Башкирии

На фоне снегопада и метели температура воздуха повысится до -3, +2 градусов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение об ухудшении погоды в республике завтра, 7 января.

Согласно сообщению аварийного ведомства, местами по региону прогнозируется сильный снег, в том числе мокрый, и метель при усилении ветра до 22 метров в секунду. Также ожидается гололед, отложения мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах возникнут снежные заносы и накат. При обильном снегопаде ухудшится видимость – до 500 метров и менее.

– Автомобилистам рекомендуем быть внимательнее на дорогах и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендовано быть осторожней на переходах. Использование светоотражающих элементов на вашей одежде значительно увеличит вашу видимость и обезопасит вас и водителей, – обратилось МЧС к населению.

На фоне ухудшения погода температура воздуха в Башкирии резко повысится: до -8,-13° ночью и до +2,-3° днем.