Хабиров не видит оснований для снятия антиковидных ограничений в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что оснований для снятия антиковидных ограничений в республике нет. Об этом он сказал 5 января на первом заседании регионального оперштаба.

– Мы фиксируем, что ситуация с коронавирусом в республике стабильная. – сказал руководитель региона. – Вместе с тем оснований для снятия ограничений нет. Тем более что в России уже выявлены случаи заражения штаммом «омикрон». А значит, рано или поздно он придёт в Башкортостан. И мы должны быть к этому готовы.

Главный санитарный врач республики Анна Казак на том же заседании сообщила, что в регионе идет спад заболеваемости коронавирусом среди всех возрастных групп – за неделю число новых случаев COVID-19 снизилось на 34%. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заверил, что «у медицинского сообщества есть все силы и средства, чтобы уверенно отвечать на любые вызовы, в том числе связанные с распространением нового штамма «омикрон».

Сейчас в республике развёрнуты 1 715 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 33%. По состоянию на 5 января в регионе подтверждено почти 123 тыс. случая COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 235 человек.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в канун нового года в аэропорту башкирской столицы коронавирус был выявлен у двух пассажиров, прилетевших из стран, неблагополучных по распространению самого заразного штамма «омикрон».