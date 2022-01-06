Адвокат Шота Горгадзе напомнил об уфимце Владимире Санкине после убийства 5-летней девочки в Костроме

на фото: Владимир Санкин во время суда Фото: Рустем АХУНОВ

Звездный адвокат Шота Горгадзе после вестей об убийстве двумя мужчинами 5-летней девочки в Костроме напомнил общественности о своем подзащитном из Уфы Владимире Санкине. Последний сейчас сидит в колонии строгого режима за то, что до смерти избил ранее осужденного педофила, пристававшего к двоим мальчикам. Юрист провел параллель между преступлениями в Костроме и башкирской столице. Вот что он написал в своем инстаграме:

– Даже если эта тема вам набила оскомину, я буду повторять раз за разом: на пути этих педофилов не встретился негодяй, бандит, садист, мучитель, грабитель и прочая прочая прочая по версии Следственного комитета Башкирии, Владимир Санкин. Не встретился и не избивал неопасных педофилов на протяжении 5 часов. Не удерживал на морозе. Не убил. И не сел на 8 лет строгого режима. Не было его там. А жаль. Ребенок был бы жив. А «Санкин» сел бы снова, ещё на 8 лет. Он готов, если что, повторить. Вот так, – поделился Горгадзе.

Владимир Санкин осужден за преступление, совершенное 30 января 2020 года. Вечером он возвращался домой, когда к нему подбежал подросток и попросил о помощи. Он рассказал, что неизвестный мужчина в своей квартире, угрожая топором, хотел изнасиловать его друга. Владимир побежал в злополучную квартиру, вытащил на улицу полураздетого обидчика детей и избил его штакетником. От травм потерпевший скончался в карете «скорой». Позже стало известно, что ранее погибший был судим за изнасилование ребенка. Калининский районный суд приговорил Владимира Санкина к восьми годам лишения свободы, а затем Верховный суд Башкирии снизил срок до шести лет. Кассация оставила последнее решение без изменений.

В Костроме 4 января 2022 года была похищена и убита 5-летняя девочка. Подозреваемыми в этом деле оказались двое мужчин-сожителей. Сообщалось, что они также надругались над ребенком, однако пока местный Следственный комитет предъявил им только одно обвинение – в убийстве. Тем не менее известно, что один из фигурантов - 44-летний мужчина - ранее отсидел в тюрьме за педофилию.