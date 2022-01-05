В Уфе спасатели отправились на поиски питона, сбежавшего от своей хозяйки

Фото: УГЗ по г. Уфе

Необычный вызов поступил сегодня в экстренную службу: уфимка пожаловалась, что ее любимый питон сбежал, и она нигде не может найти его. Прибывшим спасателям расстроенная женщина объяснила, что ее питомец выполз из контейнера, пока ее не было дома, и ушуршал в неизвестном направлении.

Впрочем, далеко уползти любопытному питону не удалось: спасатели обнаружили его в ванной комнате. Змею поймали и вернули хозяйке. Как рассказали в Управлении гражданской безопасности по Уфе, питон был не единственным экзотическим питомцем. В квартире уфимки проживают и другие змеи, которых она разводит для выставок и необычных фотографий. Повезло и жильцам многоквартирного дома, что питон не успел выползти из квартиры. Иначе кого-то бы ожидал весьма неожиданный сюрприз.

Напомним, похожая история произошла в 2019 году, когда в Уфе сбежал редкий полутораметровый маисовый полоз. О пропаже любимца заявила его хозяйка, рассказав, что змея чудом ускользнула из запирающегося террариума. К счастью, питомца также удалось быстро поймать и вернуть в террариум.