В Уфе семья с двумя маленькими детьми пожаловалась, что с прошлого года осталась без горячей воды

Пока жильцы дома вынуждены мыть посуду и умываться ледяной водой Фото: Архив "КП"

С настоящей проблемой столкнулись жители дома №30 по улице Блюхера в Уфе. Еще 27 декабря их дом отключили от горячего водоснабжения, пообещав, что воду включат в тот же день. Однако на дворе уже 5 января, а воды по-прежнему нет. Семьи с маленькими детьми оказались без возможности вымыться и убраться в новогодние праздники, а умываться холодной водой – то еще удовольствие, когда на улице под -30.

- Мы уже обзвонили все инстанции, но никто так и не может нам помочь. Очень просим помочь привлечь к ответственности виновных должностных лиц, - рассказывает отец двоих малолетних детей Петр Зотов.

В свою очередь, в администрации Орджоникидзевского района дали понять, что в курсе проблемы, вот только решить ее сразу, увы, не получится.

- Вопрос требует больше времени, в данный момент прорабатываем его совместно с городскими службами. Ответ предоставим после новогодних праздников, 12 января 2022 года, — уточнили в администрации.

Вот только такой ответ совсем не устроил уфимцев, которых совсем не радует перспектива сидеть без горячей воды еще неделю. Они пытаются достучаться до главы Башкирии Радия Хабирова, чтобы тот помог им решить проблему.