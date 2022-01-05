Жительница Башкирии получила 2 года условного срока за то, что укусила полицейского

Подсудимая призналась, что в тот вечер мало что соображала Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительницу Ермекеевского района осудили на два года условно за то, что она укусила полицейского.

Как стало известно из материалов суда, в полицию поступило сообщение, что жительница села Спартак избила свою односельчанку и ведет себя крайне агрессивно и неадекватно. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили совершенно пьяную женщину, которая бросалась на прохожих, осыпая их отборными ругательствами, и билась головой об землю. Из ее рассеченного лба текла кровь, поэтому один из полицейских решил успокоить женщину, чтобы она не покалечила себя. Но дебоширка умудрилась увернуться и укусила стража порядка за локоть.

Уже на следующее утро в отделении полиции, протрезвев, сельчанка призналась, что была сильно пьяна и ничего не помнит. Поскольку у женщины имелся психиатрический диагноз, ее отправили на обследование и лечение в психоневрологическую клинику, а параллельно возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

В итоге суд принял во внимание раскаяние сельчанки, наличие у нее малолетних детей и диагноза, поэтому ограничился условным сроком.