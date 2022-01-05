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Общество5 января 2022 13:07

В Уфе из-за морозов ограничат движение на старом Бельском мосту

Ограничение продлится до 10 часов утра 6 января
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе из-за морозов ограничат движение автотранспорта на старом Бельском мосту. Об этом сообщили в городской администрации, уточнив, что данная мера является вынужденной и направлена на уменьшение динамических нагрузок на конструкцию моста. Дело в том, что в 2018 году старый Бельский мост уже ремонтировали и заменяли деформационные швы. И тогда эксперты настоятельно советовали закрывать движение на мосту, как только температура воздуха опустится ниже -25 градусов.

Движение транспорта будет ограничено с 23.00 5 января и до 10.00 6 января. В уфимской мэрии заранее извинились перед горожанами за доставленные неудобства и попросили планировать свой маршрут заранее.

Также напомним, что ранее власти республики объявили, что старый Бельский мост порядком поизносился и скоро закроется на реконструкцию. Стоимость ремонтных работ оценивается в 4 млрд рублей, а сама реконструкция продлится до 2025 года.