В Уфе из-за морозов ограничат движение на старом Бельском мосту

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе из-за морозов ограничат движение автотранспорта на старом Бельском мосту. Об этом сообщили в городской администрации, уточнив, что данная мера является вынужденной и направлена на уменьшение динамических нагрузок на конструкцию моста. Дело в том, что в 2018 году старый Бельский мост уже ремонтировали и заменяли деформационные швы. И тогда эксперты настоятельно советовали закрывать движение на мосту, как только температура воздуха опустится ниже -25 градусов.

Движение транспорта будет ограничено с 23.00 5 января и до 10.00 6 января. В уфимской мэрии заранее извинились перед горожанами за доставленные неудобства и попросили планировать свой маршрут заранее.

Также напомним, что ранее власти республики объявили, что старый Бельский мост порядком поизносился и скоро закроется на реконструкцию. Стоимость ремонтных работ оценивается в 4 млрд рублей, а сама реконструкция продлится до 2025 года.