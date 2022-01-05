В Башкирии прокуратура проверит обстоятельства пожара, в котором обгорел 11-летний ребенок

Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура проверит обстоятельства пожара в селе Иглино, в котором обгорел 11-летний мальчик. В надзорном ведомстве намерены дать оценку действиям родителей, почему ребенок находился один дома.

- По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, все произошло вечером 3 января на улице Мелиораторов: там вспыхнул двухэтажный бревенчатый дом. В этот момент дома находился один 11-летний школьник, пока его мама с младшим братишкой вышла по делам. Соседи заметили пожар и вытащили ребенка, после чего вызвали пожарных и скорую. С тяжелыми множественными ожогами мальчика отвезли в уфимское ожоговое отделение, его состояние пока остается крайне тяжелым.