Уфимцам рассказали, куда можно сдать новогодние елки на переработку

А вот если выкинуть елку на помойку, выйдет двойной удар по природе Фото: "КП" Архив

В Уфе еще в разгаре новогодние праздники, но горожанам напоминают, что когда придет время проститься с елкой, то лучше не выкидывать ее, а сдать на переработку на заводе «Кроношпан». Как рассказали в уфимской мэрии, ставшая уже традиционной экологическая акция «Елки в щепки» будет проходить на 15 площадках в городе. Сдать дерево на переработку можно будет 15, 16, 22 и 23 января по следующим адресам.

В Демском районе: улица Магистральная, 2А, Столярова, 2 (микрорайон «Яркий»).

В Калининском районе: улица Мушникова, 11, Гвардейская, 58/1.

В Кировском районе: улица Испытателей, 21, Кувыкина,16 и Рубежная,174.

В Ленинском районе: на пересечении улиц Ахметова и Ирендык, улица Артезианская, 18 (микрорайон «Сосны»).

В Октябрьском районе: улица Гагарина, 10/2, Королева,17, возле ТЦ «Башкирия» со стороны сквера по ул. 50 лет СССР.

В Орджоникидзевском районе: на Колхозном рынке возле домов №№ 50-61 по ул. Кольцевой.

В Советском районе: улица Менделеева, 171, Ленина, 87.