В Уфе опасную горку, на которую жаловались горожане, закрыли фанерой

Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе администрация Орджоникидзевского района разобралась с опасной горкой, расположенной в сквере Дубки. Напомним, ранее местный житель пожаловался на горку, спуск которой выходит прямиком на забор. Мужчина предположил, что катание здесь может быть опасным, а дети – могут лишиться зубов. На обращение уфимца отреагировали в районной администрации, предложив встретиться возле горки и обсудить, что можно с ней сделать.

В итоге выход был все же найден. Как сообщает ИА «Башинформ», коммунальщики решили проблему, закрыв вход на елку листом фанеры. Полностью убрать горку не получилось, потому что она вмонтирована в асфальт, а летом тут кататься будет уже безопасно.