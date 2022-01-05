В Уфе стая бродячих собак напала на школьницу. Девочке пришлось спасаться в сугробе

В администрации Ленинского района пообещали разобраться с бродячими животными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе на школьницу напала стая бродячих собак. Видео, как стая из шести дворняг с громким лаем набросилась на девушку, выложила сама юная уфимка на странице Радия Хабирова в соцсетях. ЧП произошло в Ленинском районе, на улице Гаражной. Чтобы спастись от собак, перепуганной школьнице пришлось залезть в сугроб и позвонить родителям.

В администрации Ленинского района Лиане Г. ответили, что передали наряд-заказ на отлов безнадзорных животных подрядной организации и напомнили горожанам, что они могут сообщать о подобных случаях по номеру телефона 8(962) 533-18-00.

С аналогичной проблемой столкнулся житель Баймака, который пожаловался на толпу бродячих собак, бегающих по детской площадке.

- 3 января напали на ребёнка во дворе, а чуть позже на женщину. Ладно на улице было людно, собак отогнали, ничего страшного не произошло. Но если бы никого не было, могло произойти страшное. Сегодня, когда ехал с работы на обед, заметил, как собаки гоняли детей по площадке, остановился, отогнал, - рассказал Идель И.

В администрации Баймакского района также заверили мужчину, что по его обращению немедленно выедут специалисты из подрядной организации по отлову бродячих собак.

Напомним, похожий случай произошел 19 декабря в Уфе, где в Шакше стая бродячих собак напала на 13-летнюю школьницу. Псов смог отогнать прохожий, а саму школьницу с многочисленными укусами увезли в больницу, где она пробыла несколько дней.