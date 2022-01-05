Стало известно, где в Башкирии проживает больше всего ВИЧ-инфицированных

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, в каких городах и районах Башкирии проживает больше всего ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на данные республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Оказалось, что сразу в 29 муниципалитетах показатель заболеваемости оказался выше, чем по всей республике. Больше всего инфицированных пациентов выявлено в Абзелиловском районе (52 случая или 117,5 на 100 тысяч населения), Салавате (126 случаев или 83,72 на 100 тысяч населения), Куюргазинском (23 случая или 81 на 100 тысяч населения), Хайбуллинском (23 случая или 76,77 на 100 тысяч жителей) и Белорецком (71 случай или 71,22 на 100 тысяч жителей) районах. Наименьшее число зараженных в 2021 отмечается в Зилаирском, Аскинском, Бураевском и Илишевском районах – по 2 новых случая инфицирования.

Всего в Башкирии за прошлый год зарегистрировано 1975 новых случаев ВИЧ, а коэффициент заболеваемости составил 50,17 случаев на 100 тысяч жителей.