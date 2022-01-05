Уфимец пожаловался на детскую горку, на которой запросто можно лишиться зубов

Фото: Борис В.

Уфимец пожаловался на опасную детскую горку, на которой могут легко травмироваться дети. Речь идет о горке в сквере Журавли: по словам мужчины, скатываясь с горки, дети на полном ходу влетают в забор. Свое обращение по поводу опасного аттракциона уфимец оставил на странице Радия Хабирова в соцсетях

- Горка в забор может быть только в Уфе. Сколько здесь детских зубов оставлено! – возмущается Борис В.

На обращение мужчины оперативно отреагировали в администрации Орджоникидзевского района, которые пообещали разобраться с проблемой и даже лично пригласили на встречу возле злополучной горки, чтобы вместе оценить ее травмоопасность.