В Башкирии спасатели разыскали пропавшую группу туристов из Татарстана

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 4 января, в службу спасения позвонил житель Казани, который заявил о пропаже родственников, отправившихся еще 30 декабря в туристическую поездку в Башкирию. По словам мужчины, в составе незарегистрированной группы было шестеро человек, среди которых его мама и ее супруг. Татарстанские туристы поехали на трех автомобилях на водопад Атыш и должны были вернуться 2 января.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, группа выехала из Елабуги в Белорецкий район нашей республики. В назначенный день никто из туристов с родными на связь не вышел и телефоны вдруг стали недоступны. Взволнованный сын одной из участниц автопробега обратился в службу спасения.

Получив сообщение, по тревоге поднялись спасатели Приволжского спасательного отряда МЧС и организовали поиски пропавшей группы. К счастью, спасатели обнаружили всех участников путешествия живыми и здоровыми, пострадавших среди них не обнаружили. От помощи туристы из Татарстана отказались.