В Уфе сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине вовремя добраться до роддома по пробкам

Фото: скриншот видеосюжета ГТРК «Башкортостан»

Недавно уфимская семейная пара Юмагужиных засобиралась в роддом: у будущей мамы подошел срок и нужно было ехать док клиники. По дороге у нее начались схватки, а на Затонском мосту, через который лежал путь в родильное отделение, как назло, начались заторы. Опасаясь, что может опоздать, отец семейства Венер обратился к дежурившим неподалеку сотрудникам ГИБДД.

Инспекторы быстро откликнулись на просьбу и, доложив дежурному об экстренной ситуации включили «мигалки». Чтобы сопроводить роженицу, которая ехала в машине супруга до места назначения. Домчались буквально за 10 минут.

К счастью, в тот день все закончилось хорошо: в роддом семейная пара успела благодаря сопровождению экипажа ГИБДД в составе лейтенанта Камалова и младшего лейтенанта Суняева. А на днях отзывчивых дорожных полицейских пригласили на выписку – у четы Юмагужиных родился здоровый мальчик, сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».

Пара стала родителями во второй раз и решила поблагодарить сотрудников дорожной полиции за помощь и стали искать их через социальные сети. Правда, нашли инспекторов не сразу, но все же смогли пригласить на выписку и лично передать им слова благодарности.