Сколько за 2022 год заработает глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Рустем Ахунов

Накануне Минфин Башкирии опубликовал документ, в котором, среди прочего, был указан размер зарплаты главы республики Радия Хабирова на 2022 год. Согласно нему, в наступившем году руководитель региона в качестве официальной зарплаты получит 5 млн 866 тысяч 800 рублей. Это значит, что ежемесячный заработок Хабирова составит 488 900 рублей.

Ранее в бюджете на 2022 и плановые 2023 и 2024 годы финансисты включили такую строку расходов, как «содержание первого лица субъекта». В эту сумму, помимо прочего, входили и расходы на командировки за пределы региона и на рабочие поездки по городам и районам Башкирии. На 1 декабря 2021 года на эти цели было потрачено 5,2 млн рублей.

На что еще тратила в прошлом году администрация главы региона, в нашем материале.