СМИ: трое игроков уфимского «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус

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Как пишет издание «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник, трое хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» сдали накануне положительные тесты на коронавирус. В самом клубе данную информацию не комментируют, предлагая дождаться повторного тестирования. Результаты команда получит только завтра утром, 5 января.

Собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией в клубе, отметил, что в команде есть необходимый ростер игроков, с которыми сможет отправится в очередное выездное турне в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, уже завтра подопечные Томи Ламса сыграют на домашнем льду против «Динамо» из Риги, а затем отправятся на выезд, где встретятся с «Йокеритом» в Хельсинки, вновь скрестят клюшки с рижанами, но уже в гостях, а завершится турне матчем с «Авангардом» в Балашихе.

- Тренерский штаб больше озадачен заменой двух защитников, которые не смогут помочь команде на выезде, чем тестами на коронавирус, - отметил в беседе с «КП-Уфа» собственный источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Ближайший матч «Салават Юлаев» проведет против «Динамо» (Рига), игра состоится на льду «Уфа-Арена», 5 января 2022 года. Начало матча в 16:30 по уфимскому времени, прямая трансляция доступна на телеканале БСТ.