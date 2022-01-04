В Башкирии из-за резких перепадов температуры ожидается туман на дорогах

Из-за резкой перемены погоды на дороги Башкирии опустится туман Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башгидрометцентре представили прогноз погоды на ближайшие сутки. Из-за резкой смены погодных условий, на некоторые участки дорог республики опустится туман, а видимость упадет до 500 метров и менее. В этой связи МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, сегодня, 4 января, днем по республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменный, от 0 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью упадет до -17, -22 градусов Цельсия, при прояснениях до -26, -31 . А на следующий день, 5 января, днем температура воздуха составит -10, -15 градусов Цельсия, в северных районах до -21 .