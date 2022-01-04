СКР по Башкирии будет расследовать причины ДТП, в котором пострадали двое маленьких детей

Фото: МЧС по Башкирии

В минувший понедельник, 3 января, в Баймакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали двое маленьких детей – пяти лет и пяти месяцев от роду. Авария случилась на 103 километре трассы Магнитогорск – Ира, столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Приора». Общее количество пострадавших достигло шести человек, всех их госпитализировали в ближайшую больницу.

СКР по Башкирии ходатайствует о передаче материалов по факту случившегося из органов внутренних дел к следователям. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по РБ, следственный отдел в Сибае уже направил документы в прокуратуру района. В случае положительного решения, причины и обстоятельства ДТП будут расследовать сотрудники ведомства.