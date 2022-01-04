Проект благоустройства озера Теплое в Уфе обойдется казне в 13,5 млн рублей

Фото: Институт развития городов и сел Башкирии

На днях стало известно, что власти Башкирии объявили конкурс на лучший проект благоустройства озера Теплое в Уфе. Излюбленное место отдыха жителей ДОКа и Инорса сейчас представляет собой «дикие» пляжи с минимальными удобствами. Поэтому было принято решение благоустроить территорию вокруг водоема. На данный момент разрабатывается проект, по которому в будущем и будут облагораживать территорию.

Сам проект, согласно документации, опубликованной Управлением капитального строительства Башкирии, обойдется казне примерно в 13,5 млн рублей. На конкурс заявились две компании, которые в ходе торгов явно будут снижать его стоимость.

В задачу победителя будет входить создание проектно-сметной документации по благоустройству прилегающих к озеру Теплое территорий. Готовый проект необходимо «сдать» до конца апреля 2022 года.