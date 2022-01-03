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Общество3 января 2022 13:24

Житель Башкирии обнаружил снежную фигуру «Снегурочки-зомби»

Скульптура способна испугать кого угодно
Источник:kp.ru
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Фото: airat_khabibyllin_yurist/Инстаграм

Фото: airat_khabibyllin_yurist/Инстаграм

Житель Башкирии Айрат Хабибулин поделился со своими подписчиками в социальных сетях жуткой находкой. Мужчина снял снежную фигуру Снегурочки, внешний вид которой, мягко говоря, навевает ужас.

– Местная "снегурочка-зомби" в селе Исянгулово Зиануринского района, – подписал он свой пост.

Судя по всему, скульптура Снегурочки расположена на площади перед сценой в селе. Авторы этого произведения неизвестны.

– Какой год, такая и Снегурочка, – прокомментировали подписчики.