Конфликт между соседями в Башкирии привел к убийству

Жителя Учалов признали виновным в убийстве и ограничили его свободу на пару лет. 41-летний мужчина поссорился на бытовой почве со своим соседом и зарезал его.

По информации пресс-службы Учалинского суда, все началось в подъезде жилого дома, после перепалки обвиняемый вернулся к себе в квартиру. Через некоторое время к нему пришел потерпевший для выяснения отношений. Мужчины подрались между собой, когда фигурант уголовного дела схватил нож и ударил им обидчика.

В результате произошедшего тот скончался на месте от полученной травмы. Суд, рассмотрев дело, принял решение переквалифицировать его на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. В результате обвиняемому вынесли приговор в виде одного года и трех месяцев ограничения свободы.