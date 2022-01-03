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Происшествия3 января 2022 7:08

Минувшей ночью в районе Башкирии нашли тело сгоревшего мужчина

Житель республики скончался в собственном доме
Источник:kp.ru
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который в ночь на 3 января унес жизнь 58-летнего жителя Баймакского района. Тело погибшего нашли в его собственном доме в селе Темясово на улице Заки Валиди.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 4:09. Когда они прибыли на место происшествия, то увидели, что горит жилой бревенчатый дом. Тело погибшего нашли уже после тушения огня, во время разбора места пожара.

Погибший, по данным спасателей, жил один. Причины произошедшего выясняются.