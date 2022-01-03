«Я в отчаянии»: отца из Башкирии из-за проблем с документами разлучили с семьей

Жена 39-летнего Рустама Давлетшина из Учалов Регина рассказала, что мужчину осудили, назначив административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации. Пока что Рустам находится Центре временного пребывания иностранных граждан в Уфе, рискуя в скором времени отправиться в Казахстан, так как он является гражданином этой страны. В эту непростую ситуацию молодой отец попал из-за проволочек с документами.

– 28-го декабря начальник миграционной службы вызвал Рустама в суд. Сказал, что ему дадут документ, по которому он может ехать в Казань, в посольство Казахстана. В итоге суд снова назначил ему штраф и выдворение за границу. Сейчас мой муж находится в центре содержания мигрантов в Уфе. Прошу вас помогите нам добиться справедливости. У него здесь находится сестренка, мама, жена и 4-х летний сын. В Казахстане родственников нет. Рустам является башкиром по национальности, разве можно свой же народ выдворять? Я в отчаянии, и уже не знаю, куда нам обратиться.

Рустам Давлетшин родился в Башкирии, но долгое время жил в Казахстане, получив гражданство этой страны. В Россию мужчина приехал 10 лет назад на заработки, но потерял свой паспорт. Восстанавливать документ Рустам сначала не стал, а потом не смог после рождения сына и отсутствия времени. Сложившаяся ситуация теперь может привести к тому, что его депортируют на долгое время в Казахстан, разлучив с семьей.