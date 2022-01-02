В Башкирии после столкновения с двумя грузовиками погиб водитель легковушки

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что сегодня, 2 января, в Янаульском районе Башкирии трагически погиб местный житель. По информации ведомства, мужчина скончался в результате серьезной аварии.

По предоставленным данным, ДТП зарегистрировали в 17:00 на 33 км дороги Янаул-Нефтекамск. Изначальнл столкнулись автомобили «Хендай Грета» и «Киа Рио», затем на «Кио» наехали два грузовика – «Форд Экоспорт» и «Вольво».

Водитель «Киа» скончался на месте до приезда скорой помощи. Также с места аварии госпитализировали двух человек, один из которых пассажир «Хендай», а второй – «Киа».