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Происшествия2 января 2022 13:13

В Благовещенском районе Башкирии в ДТП погибли двое взрослых с ребенком

Еще трое госпитализированы
Источник:kp.ru
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Вблизи Благовещенска в Башкирии сегодня, 2 января, произошла серьезная авария, в результате которой три человека погибли и еще трое пострадали, сообщили в региональном МЧС. Среди погибших, уточнили спасателей, оказался один 9-летний ребенок.

По данным ведомства, два легковых автомобиля столкнулись на 46 км дороги Уфа-Янаул. Когда на место происшествия приехали сотрудники экстренных служб, они увидели троих пострадавших, которых деблокировали и госпитализировали в больницу №21 в Уфе.

Причина произошедшего пока что неизвестна. Движение осуществляется в обоих направлениях.