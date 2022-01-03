В Сипайлово мужчина провалился во время рыбалки под лед

Управление по гражданской защите передает, что накануне, 2 января, в Сипайлово один из местных жителей едва не провалился под лед. По информации спасателей, 60-летний мужчина чуть не погиб, отправившись на зимнюю рыбалку.

По информации ведомства, мужчина провалился, дойдя до середины реки. Произошедшее заметил очевидец из своего окна и позвонил в экстренные службы. Также барахтавшегося в воде мужчину заметили другие рыбаки, которые бросились ему на помощь. Всего пострадавший пробыл в холодной воде 10 минут. О его состоянии ничего неизвестно.