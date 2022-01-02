Из-за погоды в Башкирии водителей попросили не выезжать на дороги

В ГИБДД по Башкирии сегодня, 2 января, предупредили об ухудшении погодных условий. В республике сообщили, что из-за снегопадов и метелей вождение автомобиля представляет еще большую опасность, чем обычно. В связи с погодными условиями в ведомстве обратились к водителям с просьбой.

– Тормозной путь и управляемость транспортного средства меняются в сторону ухудшения. В связи с этим обращаемся с просьбой к водителям, без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями, – передали в пресс-службе.

Также жителей региона предупредили, что на федеральных и республиканских дорогах будут дежурить инспекторы, готовые помочь при возникновении внештатных ситуаций на дорогах.