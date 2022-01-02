В Башкирии начались массовые проверки автомобилей

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что в период новогодних каникул в республике намерены провести массовые проверки водителей. В ведомстве сообщили, что на дорогах прежде всего будут выявлять нетрезвых водителей.

– Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строг, – отметили в пресс-службе ГИБДД. Дополнительно в инспекции проинформированы, что запланированы не только проверки водителей. Также предупреждать водителей о недопустимости вождения в пьяном состоянии планируется при помощи акций.