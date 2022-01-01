Готовьте лопаты! Погода в Башкирии на 2 января

Во второй день января Башкирию ждет теплая погода и обильные снегопады.

Еще свежи воспоминания жителей Башкирии о сильном снегопаде, который накрыл республику в конце декабря. Все дошло до того, что властям пришлось экстренно закрывать федеральные трассы. Но уже скоро все может повториться.

По данным синоптиков Башгидромета, в воскресенье, 2 января, в Башкирии ожидается облачная погода. Температура воздуха днем поднимется до -1 градуса, а ночью похолодает до -11. Если говорить об осадках, то на территории региона пойдет снег, а в некоторых районах ожидается и метель. Водителей предупреждают о снежных заносах и гололедице.

В Уфе будет чуть теплее, чем в среднем по республике. Ночью температура воздуха опустится лишь до -4, а днем потеплеет до +2. Весь день в столице будет идти снег.