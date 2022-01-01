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Происшествия1 января 2022 7:19

Из-за пожара в новогоднюю ночь из дома в Уфе эвакуировали 51 человека

ЧП произошло на проспекте Салавата Юлаева
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе из-за пожара в многоэтажке пришлось в новогоднюю ночь эвакуировать 51 человека.

По данным МЧС республики, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 5.18 по местному времени. На место немедленно выехали огнеборцы. Оказалось, что пожар произошел в многоквартирном доме по проспекту Салавата Юлаева. Очаг начался в одной из однокомнатных квартир.

Из пятиэтажки пришлось эвакуировать жильцов – всего 51 человек, из них 11 детей. К сожалению, двум жильцам потребовалась помощь медиков. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать меньше, чем за полчаса.

Сейчас пожарным предстоит выяснить, из-за чего начался пожар в новогоднюю ночь в Уфе.