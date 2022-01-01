Уфимцы поделились видео с новогодней дискотеки у Гостиного двора

В Уфе прошла новогодняя дискотека у Гостиного двора

Уфимцы показали, как проходила новогодняя дискотека у Гостиного двора вечером 31 декабря.

Празднование Нового года 2022 в Уфе проходило с размахом несмотря на коронавирусные ограничения. Уже 31 декабря власти города организовали новогоднюю дискотеку прямо на площадке у Гостиного двора. Уфимцев и гостей столицы развлекали местные музыканты, а хедлайнером новогоднего вечера стал легендарный коллектив «Мираж». Видеозаписью с места событий уфимцы поделились в соцсетях.

1 января празднование на площади перед Гостиным двором продолжится конкурсом на лучший карнавальный костюм. 2 января пройдет зимний сабантуй. 3 января – парад Дедов морозов и Снегурочек. 4 января фестиваль TERRA ZIMA переедет на новую уфимскую набережную. Подобную программу мероприятий можно найти здесь.