В Башкирии достроили три дома, в скандальном ЖК, который рекламировал Хамитов

Покупатели квартир в Миловском парке уже скоро получат ключи от жилья Фото: Минстрой РБ

Дольщики «Миловского парка» получили ключи от квартир в трех домах жилого комплекса.

ЖК «Миловский парк» стал одним из символов обманутых дольщиков Башкирии. В 2012 году застройщик начал возводить целый мини-город на окраине Уфы, но так и не смог выполнить обязательства перед своими дольщиками. В итоге без положенного жилья остались 1,4 тысячи граждан. Примечательно, что в свое время на стройку приезжал тогдашний глава республики Рустэм Хамитов, который советовал гражданам покупать жилье в «Миловском парке». Сейчас дома застройщика-банкрота достраивают под контролем Фонда защиты прав дольщиков.

29 декабря стало известно о вводе в эксплуатацию сразу трех домов в Миловском парке. В Минстрое республики сообщили, что 271 покупатель получит ключи от квартир уже в начале 2022 года. 20 домов достраивают прямо сейчас, а еще по двум дольщики получили денежную компенсацию.

Чтобы избежать подобных ситуаций, сейчас квартиры в домах на этапе строительства разрешили продавать только через эскроу-счета.