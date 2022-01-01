Из-за аварии уфимцы остались без холодной воды 1 января

Уфимцы остались без холодной воды 1 января Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ленинского района Уфы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии.

Первым о случившемся сообщил глава Ленинского района Уфы Олег Котов. Чиновник рассказал, что на улице Летчиков произошла «утечка из земли». На место выехали сотрудники «Уфаводоканала».

Малой кровью жителям домов по улице Летчиков отделаться не удалось. Уже 1 января жителям Затона отключили холодную воду – без нее остались шесть жилых домов, школа, детский сад и административное здание.

Сейчас коммунальщики предпринимают все действия для того, чтобы поскорее вернуть водоснабжение в дома уфимцев.

Напомним, что в начале декабре в Уфе прорвало водопроводную трубу по улице Авроры. Тогда местные жители также остались без холодной воды, а из-за устранений последствий аварии на месте образовалась огромная пробка.