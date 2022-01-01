На этот раз глава республики выступил на фоне ковид-госпиталя

Радий Хабиров в преддверье нового года поздравил жителей Башкирии на фоне ковид-госпиталя.

Традиционное обращение главы республики прозвучало за несколько минут до Нового года. Задним фоном Хабиров выбрал довольно необычное место – речь записывали прямо у уфимского ковид-госпиталя в Зубово. Рядом с главой республики в этот момент стояли люди важных в это непростое время профессий – медики, пожарные и волонтеры.

Глава республики поблагодарил всех, кто в новогоднюю ночь оказался на рабочем посту и не смог отпраздновать с родственниками. Хабиров отметил, что в прошлом году было немало трудностей, но были и поводы для радости.

- Пускай 2022 год принесет в каждый дом и семью счастье, достаток и благополучие. С Новым годом! Здоровья, мира и добра! – сказал глава региона.