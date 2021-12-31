Гульназ Асаева жестко высказалась о нравах современных девушек

Фото: instagram.com/asaeva_official

Популярная башкирская певица Гульназ Асаева в своих социальных сетях жестко высказалась о нравах современных девушек.

Артистка записала обращение к молодежи, в котором осудила тех, предпочитает проводить Новый год в безудержном пьяном веселье.

– В наше время модно быть успешным, а лежать пьяным под елкой с бутылкой шампанского – это вообще не то. Просто накипело! Везде сейчас смотрю, ходят полупьяные девушки, даже моего возраста. Это вообще ни в какие рамки не лезет! – возмутилась девушка.

Певица считает, что как встретишь Новый год – так его и проведешь, поэтому призвала молодых людей быть в грядущую новогоднюю ночь «красивыми и трезвыми».