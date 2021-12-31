Количество умерших от COVID-19 в Башкирии превысило 4,4 тысяч человек

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В Башкирии число умерших от COVID-19 превысило 4,4 тысяч человек. Оперативный штаб республики опубликовал статистику по коронавирусу за последние сутки.

За минувшие 24 часа опасный вирус подхватило 260 жителей региона. Таким образом, количество заболевших ковидом в Башкирии достигло 121 732 человек.

Коварную болезнь за последние сутки победило 344 человека, за все время пандемии оправилось от COVID-19 111 335 пациентов.

За минувший день коронавирус унес жизни 25 человек, общее число умерших от ковида на данный момент составляет 4 407 человек.

В Башкирии продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили за последние сутки 4 647 (всего – 2 192 953 человека), второй – 9 328 (2 055 809).

Напомним, в Уфе выявили коронавирус у пассажиров, прилетевших из неблагополучных по «омикрону» стран. У двух человек при обследовании на инфекцию тесты показали положительный результат.