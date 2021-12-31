В одном из районов Башкирии из-за инфекции ввели режим ЧС

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В Баймакском районе Башкирии из-за вспышки заболевания крупного рогатого скота ввели режим ЧС. Подробности рассказали сотрудники регионального МЧС.

По предварительной информации животные в селе Ургаза заболели заразным узелковым дерматитом. Сегодня, 31 декабря, в связи с этим силами ведомств были проведены мероприятия по локализации заболевания. Полицейские организовали посты на въездах и выездах из населенного пункта. Сотрудники ветеринарной службы провели работу по выявление зараженного поголовья, а также продезинфицировали места содержания животных.

Сегодня в селе было проведено заседание комитета по ЧС. Главы района постановил в связи со сложившейся ситуацией ввести режим ЧС на территории муниципалитета.