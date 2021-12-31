Стая бродячих собак терроризирует жителей одного из районов Уфы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителей Кировского района Уфы терроризирует стая бродячих собак. Обеспокоенная горожанка опубликовал по этому поводу к властям на личной странице Радия Хабирова в социальных сетях.

– Неоднократно обращались по поводу отлова бродячих собак, которые живут стаей на заброшенной территории за забором около дома на улице Мингажева 59 и 61. Они пугают детей, ночью громко лают, разносят мусор по всей территории. Когда их отловят?, – возмущенно вопрошает гражданка.

Женщине ответили сотрудники администрации Кировского района. Ведомство пообещало направить заявку в подрядную организацию по отлову бродячих собак.