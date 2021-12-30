17 миллионов рублей возместили башкирским пасечникам за гибель пчел

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Башкирским пасечникам выплатили компенсацию в размере 16,9 миллионов рублей за гибель пчел. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства республики.

Этой весной в Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском и Хайбуллинском властями был введен режим ЧС из-за массового отравления пчел. Из-за химической обработки лесов против непарного шелкопряда в четырех районах на 123 пасеках в частично пострадало 7095 и погибло 32 пчелосемьи.

Минсельхоз Башкирии оказал поддержку пострадавшим пасечникам. 61 республиканским пчеловодам ведомство выплатило компенсаций на сумму в 16,9 миллионов рублей.

– В хозяйствах республики насчитывается более 280 тысяч пчелосемей, и, по предварительным данным, производство товарного меда в 2021 году составило 6,1 тысяч тонн. Отрадно, что в этом году нам удалось поддержать еще и пчеловодов, пострадавших, в результате последствий чрезвычайной ситуации, – заявил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.