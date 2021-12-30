После публикации «КП-Уфа» медалью «За доблесть» наградили двоих мальчиков, спасших друга из ледяной воды

Слева Тимур, справа Илья // фото: vk.com / Фарит Гумеров

После публикации «КП-Уфа» медалью «За доблесть» были награждены 13-летние Тимур и Илья. Они спасли 10-летнего друга, который провалился под лед на Солдатском озере. Мальчики получили награду из рук главы Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова.

– В экстренней ситуации Тимур и Илья поступили как профессиональные спасатели. Соблюдая меры безопасности, добрались до тонущего ребенка и вытащили его из воды. Наградил их за отвагу и смелость ведомственной медалью «За доблесть». Благодарю ребят за их героический поступок, а родителей Тимура и Ильи – за воспитание сыновей-спасателей! – написал 30 декабря руководитель экстренного ведомства в своих соцсетях.

Напомним, Тимур и Илья могли не получить никаких наград за свой поступок. Изначально считалось, что ребенка спас прохожий мужчина, однако, как выяснилось позже, он примчался на помощь, когда мальчики уже вытянули своего приятеля из воды на лед. Ребята после своего подвига вместо похвалы получили нагоняй от учительницы за то, что разгуливали вечером в парке. Огласку несправедливой истории дала мать Тимура Регина Вильданова.