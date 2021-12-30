В Уфе пассажира легковушки госпитализировали после ДТП с маршрутным автобусом

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 30 декабря, в Уфе при столкновении легковушки и маршрутного автобуса пострадал человек. Ему потребовалась госпитализация. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около двух часов дня на улице Левитана. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №218 («Дема-Больница №18), врезался в попутный ВАЗ 14-й модели. Травмы получил только человек – пассажир легковушки. «Скорая» доставила его в ближайшее медучреждение.

фото: ГИБДД РБ

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 человек.

В башкирской столице участились аварии с участием общественного транспорта – только за вчерашний в дорожные происшествия попали четыре автобуса.