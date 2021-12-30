Число умерших от COVID-19 в Башкирии приближается к 4,4 тыс. человек

В Башкирии с начала пандемии было зарегистрировано более 121 тыс. случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние сутки – с 29 на 30 декабря – от коронавируса скончался еще 21 пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4 382 жителя. Если тенденция текущей недели с ежедневной смертностью свыше 20 человек продолжится, то отметка в 4,4 тыс. умерших будет превышена уже завтра.

Всего в республике зарегистрировано 121,4 тыс. случаев COVID-19. В течение последних 24 часов инфекцию подтвердили 271 человеку.

Переболели коронавирусом почти 111 тыс. жителей, 357 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины привились 2,18 млн человек, второй – 2,04 млн.