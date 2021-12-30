Политолог рассказал, из-за чего мэра Уфы Грекова могут отправить в отставку

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Накануне многие республиканские СМИ Башкирии написали о том, что мэр Уфы Сергей Греков якобы подал в отставку. Официально никто данную информацию не подтверждает, а сам Греков и вовсе заявил, что слухи комментировать не собирается. Однако по-прежнему нет абсолютной уверенности, что отставка не произойдет.

Мы поговорили с политологом БАГСУ Арсеном Шаяхметовым о том, возможна ли на данный момент отставка действующего мэра башкирской столицы и какие у нее могут быть причины.

- Сергей Греков приступил к руководству городом-миллионником без опыта работы в государственной и муниципальной службе, что очень важно с точки зрения аппаратных и управленческих позиций, а также без понимания функционирования городского хозяйства. С учетом традиционно завышенных ожиданий и скопившегося комплекса годами не решаемых проблем, критика неминуемо сопровождала его с первого дня, - говорит Арсен Шаяхметов.

По словам эксперта, у слухов об отставке Грекова были и есть объективные причины.

- Значительно просел уровень коммунального обслуживания, заявленные обещания не выполнялись, информационный блок плохо и несвоевременно разъяснял резонансные темы. Локальные проблемы не решались, а только множили конфликты, администрация при этом дистанцировалась или игнорировала решение вопросов, - отмечает политолог.

По мнению Арсена Шаяхметова, одним из результатов происходящих в этом году событий, стала полная зависимость Уфы от решений из администрации главы Башкирии.

- Город полностью утратил свою субъектность, даже, несмотря на политическую и экономическую зависимость от региона, стал объектом критики и концентрации общественного недовольства. С учетом этого обстоятельства и необходимости реализации в кратчайшие сроки крупных проектов к 450-летнему юбилею Уфы, слухи о возможных кадровых перестановках удивления не вызывают, - подытожил политолог.