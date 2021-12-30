В Уфе по обвинению в хищении 1,7 млрд рублей у 4,3 тыс. человек будут судить создателя кооператива

Полученными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Один из них купил себе две квартиры в Уфе Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе будут судить создателя потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» и его сообщника. Они обвиняются в хищении 1,7 млрд рублей у 4,3 тысячи граждан и проходят фигурантами по уголовному делу по трем статьям: об организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

По версии следствия, созданный в 2015 году «Инвестсоцвклад» работал по принципу финансовой пирамиды. Соучастники открыли офисы в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Бирске, Туймазах, Янауле, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее и организовали широкую рекламную кампанию.

– Организация фактически не являлась кредитной и не имела лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, – передала прокуратура. – С 2015 года по 2019 год обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере 9-14 %. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности.

Таким образом обвиняемые похитили у почти 4 300 граждан более 1,7 млрд рублей. Этими деньгами фигуранты уголовного дела распорядились по своему усмотрению. Один из них прикупил себе две квартиры в Уфе – их общая стоимость превысила 13 млн рублей. Сейчас имущество обвиняемых на сумму в 55 млн рублей находится под арестом.

Прокуратура готовится передать уголовное дело на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд Уфы.